Un derby da annali | il Cesena fa sognare E la Torres cade in casa con la Juve Next Gen

(Di domenica 11 febbraio 2024) di Daniele Zandoli Perdono tutte le inseguitrici e la capolista se ne va.e Perugia sono in crollo verticale mentre ilvince sempre e amplia la voragine, 12 punti sui sardi, che ieri hanno perso 1-3 contro laGen, e 19 punti su Perugia e Gubbio. Il Cavalluccio è un rullo compressore, compatto come una falange macedone, incurante di infortuni e squalifiche. Anzi trae proprio da questi incidenti di percorso la linfa e la forza che dimostrano la validità di tutto il suo organico. Lo scorso anno il Cavalluccio era abbastanza De Rose-dipendente, stavolta no. A Rimini si è visto il miglior Saber da quando è in Romagna, arcigno e scaltro, non era agevole ma non ha fatto rimpiangere l’ex Palermo che può tranquillamente curare i suoi acciacchi senza affrettare il recupero. Ormai si sono esauriti gli ...