Un baraccone senza qualità | cosa ci resta di questo Sanremo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Vincere aper un cantante è come vincere a Monopoli per un finanziere. Però vincere aper un cantante è come vincere al Monopoli, quello vero. Non solo per il premio partita, che sta già sui due-trecentomila euro, c’è poi tutto l’indotto e ci si campa un anno, come un tempo Miss Italia con gli sponsor, le inaugurazioni dei supermercati, le fiction di regime, le comparsate da discoteca. Allora complimenti a chi ha vinto, Angelina Mango, una degli annunciati, a chi tirerà l’estate dei soldini facili “ma anche” a chi ha perso perché per male che gli sia andata torna indietro con 50mila puliti e la patacca sulla spallina: io sono stat* a. Che è un moltiplicatore woke con dentro i generatori di stereotipi woke di cui parla Borgonovo, e mettiamoci tra gli autori anche il Ciuri dei trappoloni, della malagestione ...