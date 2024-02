“Umberto Veronesi | mio papà | un visionario La prima notte allo Ieo c’era un solo paziente | da allora ne abbiamo curati milioni”

Intervista con Sultana Razon e Paolo Veronesi, moglie e figlio di Umberto Veronesi: “Con mio marito eravamo pronti per la pensione.Un maxiarchivio in cloud. “È un progetto per poter seguire anche a distanza chi si è rivolto a noi” spiega Orecchia, direttore scientifico.I bambini con leucemia mieloide acuta, circa 25-30 l'anno in Italia, che non rispondono ai trattamenti e per cui oggi non esistono opzioni terapeutiche potrebbero presto disporre di una nuova terapia.