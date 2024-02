Ucraina nuovi raid di Mosca contro Kiev Il Cremlino | “Negoziati di pace? Solo a una condizione”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un negoziato ditrae Russia è possibile oggise l’accetta la nuova realtà. E’ il messaggio che arriva adaldopo che nella notterussi hanno colpito anche la capitale. “Avviarediora è molto diverso che nel marzo del 2022 -ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, a Rossiya-1 -: il regime dideve accettare questa nuova realtà, non importa quanto dolorosa sia”. L’avrebbe allora potuto perseguire una soluzione pacifica a costi inferiori per il Paese ma non lo ha fatto, ha aggiunto. Intantocon droni nella notte sono stati ...