Ucraina nuovi raid di Mosca contro Kiev Il Cremlino | “Negoziati di pace? Solo a una condizione”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pubblicato il 11 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Un negoziato ditrae Russia è possibile oggise l'accetta la nuova realtà. E' il messaggio che arriva adaldopo che nella notterussi hanno colpito anche la capitale. "Avviarediora è molto diverso che nel marzo del 2022 -ha dichiarato il portavoce del, Dmitry Peskov, a Rossiya-1 -: il regime dideve accettare questa nuova realtà, non importa quanto dolorosa sia". L'avrebbe allora potuto perseguire una soluzione pacifica a costi inferiori per il Paese ma non lo ha fatto, ha aggiunto. Intantocon droni nella notte sono stati sferratil'. Sono stati lanciati 45 missilidiversi obiettivi nel Paese, 40 dei quali sono stati intercettati, hanno reso noto fonti della difesa a. Le regioni colpite sono Odessa, Kherson, Mykolaiv e quella di. Nella capitale tutti i missili sono stati abbattuti e non ci sono state vittime o danni. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

