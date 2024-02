Ucraina e Gaza | la pace è ancora lontana Il punto di Gianfranco d’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 11 febbraio 2024) Bilanci e anniversari di guerra che si intrecciano fra l’. A Kiev e Mosca più che il secondo anno della fallita invasione scatenata da Vladimir Putin, ci si accinge a commentare l’inizio della terza annata di massacri e bombardamenti. “Non èmorta la gloria dell’, né la sua libertà, a noi, giovani fratelli, il destino sorriderà” intoneranno in lacrime cantando orgogliosamente l’inno nazionale, nella capitale e nelle città ucraine martoriate dai missili, dai droni e dall’artiglieria dell’armata russa. ”Con centinaia di migliaia di morti non si può fare nessuna festa, neanche per celebrare l’eroica resistenza che ha consentito di respingere l’invasione di Putin” dicono a Kiev, dove il nuovo comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrsky, ...