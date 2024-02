Ucraina | attacco russo nel Kherson | morta una donna

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 10 febbraio, in diretta. Per il capo delle forze armate «la vita e la salute» dei soldati sono la ... (corriere)

Per il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, l'Alleanza atlantica deve prepararsi alla possibilità di un confronto decennale con la Russia. Per questo deve espandere più rapidamente l'indu ...A Kharkiv una famiglia composta dai genitori e tre figli di 7, 4 anni e un neonato di 7 mesi, è morta in un incendio divampato dopo l'esplosione di una ...