Uccide moglie e figli di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia a Palermo | poi chiama i carabinieri e si consegna

Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, intorno alle tre del mattino di ... (ilfattoquotidiano)

Dramma familiare in provincia di Palermo. Un uomo di 54 anni ha ucciso, ad Altavilla Milicia, la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra ... (today)

Dramma familiare in provincia di Palermo. Un uomo di 54 anni ha ucciso, ad Altavilla Milicia, la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra figlia di 17 anni è riuscita salvarsi. L'omicidio è ...Strage in provincia di Palermo nella notte. Un uomo di 54 anni di Altavilla Milicia (Palermo) ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni. Un'altra ...Un uomo di 54 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 5 e 16 anni ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, intorno alle tre del mattino di domenica. Un’altra figlia, di 17 anni, è riuscita a ...