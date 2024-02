Uccide moglie e due figli | la vicina di casa | “Per lui anche i gatti erano il diavolo”

(Di domenica 11 febbraio 2024) Altavilla Milicia (Palermo), 11 febbraio 2024 – Una comunità sconvolta da un triplice efferato delitto. La cittadina di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, fa fatica a comprendere la follia di Giovanni Barreca, l'uomo di 54 anni che ha uccisoe due. "Mi faceva paura, lo temevo", racconta ora ladi, Pascale Ballof. "Per Giovanni Barreca iil, me lo scrisse in un messaggio ricevuto col telefonino. Io amo i, amia ne ho settanta. Avevo paura per i miei animali", racconta la donna di origini tedesche, che vive a Palermo e si è precipitata nella sua villetta ad Altavilla dopo avere appeso stamattina della tragedia. Secondo la signora, Barreca "era strano" e "parlava sempre del ...

Il clima di fiducia si consolida, ma non per tutti. Anche a gennaio prosegue il trend generale di miglioramento dell’indice Istat, in crescita per il secondo mese per le famiglie e per il terzo per le ...Il sindaco: “All’esterno non è mai trapelato nulla”. Ma la donna che abitava accanto alla famiglia: “La moglie mi diceva che aveva problemi con lui, che stava male” ...Rai ed i suoi 796 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ...