UAE Tour donne | Amber Kraak beffa il gruppo nell’ultima tappa! La corsa va a Lotte Kopecky

Terza piazza per Diego UlissiROMA (ITALPRESS) - Finn Fisher-Black ha vinto la seconda tappa del Tour of Oman, la As Sifah-Qurayyat di 170,4 km.Finn Fisher-Black pigliatutto in Asia. Il corridore australiano dell'UAE Team Emirates ha infatti conquistato la seconda tappa del Tour of Oman 2024, la As Sifah-Qurayyat di 170,4 km.Lotte Kopecky è un fenomeno e non c’era bisogno di conferme. Questa volta però ha stupito tutti ancor di più: l’anno scorso ci aveva provato, in più occasioni, nel 2024 fa ancora più sul serio e va a ...