Tuttosport – Lukaku | l’Inter e i tifosi lo umiliano sui social Solo De Rossi lo difende

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 febbraio 2024) 2024-02-11 01:04:43 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di: È stata una serata da dimenticare quella di Romelu. Desideroso di riscattare la prova scialba fornita all’andata, in cui, sommerso dai fischi del Meazza, si era arreso di misura con la ‘sua’ Roma, per l’ex attaccante di Chelsea e United è andata ancora peggio oggi, protagonista negativo di una serie di giocate goffe. Il bomber belga, rimasto a secco per la terza partita consecutiva in Serie A, al termine del match è stato poi preso di mira persino dall’account ufficiale X della sua ex squadra,, oltre che da numerosi utenti. Lo strappo con idel, che come all’andata festeggiano le prodezze del suo sostituto Thuram, non hanno perdonato a ...