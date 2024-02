Tutto il mondo di Uccio | Vale è maestro e fratello Ma se serve litighiamo

(Di domenica 11 febbraio 2024)si racconta volentieri. Così sorrisi e ricordi s’incrociano alla perfezione con ambizioni e quel tocco di diplomazia che un team director deve saper mettere sul piatto quando una stagione mondiale (e che stagione) sta per iniziare. Già, perché Alessio Salucci, alias, è il numero uno del Pertamina-Vr46, il team, la squadra, il gioiello dintino Rossi. "Bella storia, dai. Ma anche una bella responsabilità. E sopratuna super-sfida", precisa con orgoglio, dopo aver chiuso la telefonata-briefing con, indispensabile per fare il punto sui test della MotoGp, in Malesia. A proposito, prima di andare sul personale, che stagione si aspetta per i suoi ragazzi? "Sincero?". Assolutamente. "Sarà molto più complicata di quella passata. Poi, è chiaro, se dovessimo riuscire a fare ...

Presentata la decima edizione della Napoli City Half Marathon, manifestazione podistica organizzata da Napoli Running per domenica 25 febbraio. (ANSA) ...In un anno raggiri sulle app di dating per un totale di mezzo miliardo di dollari in tutto mondo. Le due app hanno messo in modo consigli e funzionalità per difendere gli utenti da scam e messaggi sgr ...Gli Arcade Fire tornano in Italia con una data unica che si terrà martedì 2 luglio 2024 presso la Fiera Milano Live. La data, prodotta da ..