Tutto facile per il Bologna | 4-0 al Lecce

(Di domenica 11 febbraio 2024) Decidono la doppietta di Orsolini e i gol di Beukema e Odgaardtravolgente. Al Dall'Ara, in una gara senza storia, la squadra di Thiago Motta si è imposta per 4-0 grazie ai gol di Beukema, Odgaard e alla doppietta di un Orsolini in grande spolvero. Prova di forza del, che c

Decidono la doppietta di Orsolini e i gol di Beukema e Odgaard BOLOGNA (ITALPRESS) - Bologna travolgente. Al Dall'Ara, in una gara senza storia, ...Se esistesse una formula magica, probabilmente, tutto sarebbe più facile, ma ovviamente non esiste e, quindi, non ci resta che optare per gli acquisti online quando non si ha voglia di recarsi al ...Nessun problema per l’ Hellas Verona Women che, al Sinergy Stadium, regola il Pavia per 5-0.