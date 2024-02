Tutti pazzi di Loredana | Sono folle | libera e unica E Mia è sempre con me

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Pazza è il suo Guernica in fiamme. La guerra diBertè con sé stessa è finita lasciando a Sanremo le macerie di una vita armata più che amata. Il primo posto nella serata inaugurale di questa 74ª edizione e la vittoria del Premio della Critica “Mia Martini” – seconda classificata Fiorella Mannoia (alla Sala Stampa Radio Tv e Web “Lucio Dalla“ del Palafiori la vittoria è andata, invece, ad Angelina Mango con il brano La noia, davanti alla Mannoia e alla stessa Bertè) – dicono che il Festival è finalmente “pazzo” di lei. Non era stato così, finora, come ricordano le polemiche piovutole sul capo (non ancora color nuvola) in quel dilaniante debutto dell’86, quando non trovò di meglio che darsi in pasto alle telecamere dell’Eurovisione con un look finto premaman, o l’esclusione di ventidue anni dopo per le accuse di plagio rivolte alla sua Musica e parole ...