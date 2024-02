Turris-Foggia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 11 febbraio 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. La squadra campana si trova in piena lotta per la salvezza e ha bisogno di fare punti per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica. La compagine rossonera, dal suo canto, sta disputando un campionato al di sotto delle aspettative e ha bisogno di trovare una svolta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Sfida salvezza domani a Torre del Greco, sul campo della Turris, per il Foggia che non vince dallo scorso 23 dicembre e che si è risollevato solo la scorsa giornata guadagnando un punto ...Leonardo Menichini, allenatore della Turris, in vista del match con il Foggia, come si legge su tuttoturris.com, ha dichiarato: “Una gara sicuramente difficile, complicate come lo ...Con Di Noia ed Embalo ancora ai box mister Cudini potrebbe confermare lo stessa formazione che ha pareggiato in casa contro il Catania. Un modo anche per creare continuità e affiatamento tra i ragazzi ...