Tumore Al Midollo Osseo | I 7 Sintomi Per Riconoscerlo!

(Di domenica 11 febbraio 2024) Svelato il mieloma multiplo: dal dolorealle infezioni frequenti, esplora i segnali d’allarme e le opzioni di cura. Ecco i setteperIlnel, comunemente noto come mieloma multiplo, è una forma di cancro che colpisce le plasmacellule, un tipo di globuli bianchi che producono anticorpi per aiutare a combattere le infezioni. Questa malattia insidiosa si sviluppa nel, il tessuto spugnoso all’interno delle ossa dove vengono prodotte le nuove cellule del sangue. Sebbene le cause esatte del mieloma multiplo rimangano sconosciute, i ricercatori hanno identificato alcuni fattori di rischio e meccanismi che possono contribuire al suo sviluppo. Cause e Fattori di Rischio Le cause esatte del mieloma ...