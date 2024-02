Trump | “Russia deve attaccare Paesi Nato che non investono in difesa”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Adnkronos) – In un comizio a Conway, nel South Carolina, Donaldha detto che non esiterebbe a "incoraggiare" laaddellache non rispettano i loro impegni finanziari, rispolverando il suo cavallo di battaglia, quando era Presidente contro iriluttanti ad aumentare il loro contributo allaal due per cento del loro pil. Una sparata che la Casa Bianca descrive come "spaventosa e folle". Il 24 di questo mese si terranno nella South Carolina le primarie dei Repubblicani.ha raccontato che, in una riunione della, aveva confidato a un altro capo di Stato che gli Stati Uniti, sotto la sua leadership, non avrebbero difeso nessun Paese considerato "delinquente". "Il Presidente di un grande Paese si è alzato e ha detto: 'Beh, se non paghiamo, e se siamo attaccati dalla, chi ci proteggerà?'".ha risposto: "Non paghi, sei un delinquente. Nessuno ti proteggerebbe. Anzi, li incoraggerei a fare quello che vogliono. Devi pagare, Devi pagare i tuoi conti". "Incoraggiare l'invasione dei nostri alleati più stretti da parte di regimi assassini è spaventoso e folle e danneggia la nostra sicurezza nazionale, la stabilità globale e la nostra economia", ha commentato Andrew Bates, portavoce della Casa Bianca. Al 2022, setteAlleati (ora sono 31) spendevano almeno il due per cento del loro pil per la. Erano solo tre nel 2014.