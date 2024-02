Trump | “Incoraggerei la Russia ad attaccare i Paesi Nato che non pagano” Stoltenberg | “Pronti a difendere ogni alleato”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Roma, 11 febbraio 2024 – Donaldaccende nuove polemiche. In un comizio elettorale in Carolina del Sud, il tycoon ha dichiarato che esorterebbe laa fare "quel diavolo che vuole" a qualsiasi Paese membro dellache non rispetti le linee guida di spesa per la difesa. L'ex inquilino della Casa Bianco ha raccontato che il "presidente di un grande Paese" a un certo punto gli ha chiesto se gli Stati Uniti avrebbero comunque difeso il Paese se fossero stati invasi dalla, anche se avessero pagato per la difesa meno del 2% del Pil come da linee guida di spesa dell'Alleanza. "Assolutamente no – ha detto di aver risposto –. Se non paghi sei un delinquente. Non ti proteggerei. Anzi lia fare quel diavolo che vogliono. Devi pagare i tuoi conti". Le reazioni a queste ...