Trump | “Incoraggerei la Russia a invadere i Paesi Nato che non pagano quanto dovuto”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha dichiarato che “incoraggerebbe” laad attaccare idellache non rispettano gli impegni finanziari con l’Alleanza Atlantica., candidato alle primarie repubblicane in vista delle presidenziali di novembre 2024, ha aggiunto che durante il suo mandato alla Casa Bianca ha avvertito il leader di un imprecisato Paese alleato che gli Stati Uniti sotto la sua guida non avrebbero difeso alcun Paese “che non paga il”. “Laè stata distrutta finché non sono arrivato io”, ha dettoparlando nel corso di un evento elettorale a Conway, nella Carolina del Sud. Il magnate ha raccontato che nel corso di un vertice della“uno dei presidenti di un grande Paese” ...