Trump contro la Nato | “Incoraggerei la Russia ad attaccare i nostri alleati che non pagano” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Fanno discutere le ultime parole del candidato dei Repubblicani alla presidenza Usa, Donald, che sembralae strizzare ancora una volta l’occhio a Putin, anche alla luce dell’intervista rilasciata dal presidente russo al suo fedelissimo Tucker Carlson. In un comizio a Conway, nella South Carolina,ha detto che non esiterebbe a “incoraggiare” laadi Paesi dellache non rispettano i loro impegni finanziari. Il riferimento è ai Paesi che non vogliono incrementare gli stanziamenti per la difesa fino al limite del 2% del Pil, impegni ribaditi a Varsavia nel 2016 con il cosiddetto Defence Investment Pledge.e le “minacce” ai paesi della“morosi”, nel ...