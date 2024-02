Trump choc | La Russia attacchi la Nato

(Di domenica 11 febbraio 2024) L'ex presidente degli Stati Uniti dichiara in un comizio di non voler aiutare i Paesi membri dell'Alleanza atlantica che spendono meno del 2% del Pil per la difesa, affermando inoltre che incoraggerà Putin a fare quello che vuole

Di Redazione Online L'ex presidente da un comizio in Carolina del Sud: «Devi pagare tutti i conti, se non paghi sei un delinquente… Putin può cominciare a sfregarsi le mani. Per capire cosa possa significare una vittoria di Trump non servono voli di fantasia: basta ascoltare quello che l'ex presidente americano ha ripetuto in un comizio