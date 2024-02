Trucco Carnevale 2024 | la metamorfosi in Medusa

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il countdown per il party in maschera è iniziato e ilè la tendenza del momento che più si addice a quest’occasione. Sarà forse per il successo dell’action movie dedicato alla Sirenetta o all’arrivo su Disney Plus della serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, fatto sta che l’estetica ispirata alla divinità marina più famosa di tutti i tempi è virale su ogni piattaforma. Con oltre 5miliardi di visualizzazioni, l’hashtag #è uno dei più forti di sempre su Tik Tok. Ma non solo, ilStyle sarà una delle tendenzeanche secondo il report Pinterest Predicts di Pinterest: una novità assoluta che spazia dall’alta moda al make up fino all’arredo, ...

Il countdown per il party in maschera è iniziato e il Trucco Carnevale Medusa è la tendenza che ideale. Come si realizza ...