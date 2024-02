Troppo vecchio per la Casa Bianca | sondaggio choc per Biden

(Di domenica 11 febbraio 2024)per Joe. Secondo una rilevazione condotta da Abc News/Ipsos, l'86% degli interpellati ritiene che il presidente degli Stati Uniti, 81 anni, siaper un secondo mandato. Questa cifra comprende anche il 59% di interpellati che pensano che anche Donald Trump siacon i suoi 77 anni per tornare alla. Ilè stato condotto il 9 e 10 febbraio, dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur sui documenti classificati trovati incustoditi nelle residenze di, nel quale parla di una «memoria significativamente deteriorata» per il presidente. La maggioranza dei cittadini americani, il 59%, ritiene che sia ...

