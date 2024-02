Tributo a una martire Buttata nelle foibe | un giardino nel nome di Norma Cossetto

(Di domenica 11 febbraio 2024) Unper, ladelle. La toccante cerimonia, ieri mattina, nel parco vicino alla scuola ‘Poledrelli’, dove sorge il monumento ai Martiri delle, in occasione del Giorno del Ricordo. Erano presenti, in una mattina bagnata dalla pioggia, le autorità, associazioni combattentistiche e d’arma con i vessilli e gli studenti dell’Istituto ‘Vergani – Navarra’. La cerimonia è iniziata con le note dell’inno di Mameli e l’alzabandiera, a seguire gli onori ai caduti e la benedizione del monumento di monsignore Gian Carlo Perego. Erano presenti Alessandro Balboni, assessore del Comune di Ferrara, il prefetto Massimo Marchesiello, il presidente della Consulta Provinciale degli studenti Martino Ravasio, Adriana Giacci adell’Associazione ...

