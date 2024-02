Treviglio | assegnati i premi “Madonna delle Lacrime” e le civiche benemerenze “San Martino d’Oro”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 febbraio 2024). Come ogni anno, le commissioni per l’assegnazione delo “” e della Civica Benemerenza “San” si sono riunite e hanno nominato i trevigliesi vincitori. Le commissioni hanno assegnato anche le medaglie commemorative del Miracolo, che rappresentano un gesto di riconoscenza dell’Amministrazione. La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 29 febbraio alle ore 10.15 al Teatro Nuovo di, giorno della festa della. Ilo “”, che consiste in una pergamena e un riconoscimento economico, viene assegnato a quei trevigliesi che si sono ...