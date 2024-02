Treni | lunedì di sciopero | disagi in vista Cosa bisogna sapere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una rischio per i viaggiatori italiani a causa di unonazionale dei ferrovieri, proclamato dai sindacati di base Cub ed Usb. La protesta, che riguarderà l’intero settore ferroviario, è stata indetta per sollecitare il rinnovo del contratto e vedrà uno stop di 8 ore, dalle 9 alle 17. Tutte le imprese del settore, inclusitalia, Italo e Trenord, saranno coinvolte, con impatti significativi non solo sul trasporto di passeggeri ma anche su quello merci e sulle operazioni di Rfi, la società responsabile della gestione della rete e delle infrastrutture ferroviarie. I pendolari che utilizzano ilocali potrebbero essere i più colpiti, mentre ia lunga percorrenza, come Frecciarossa ed Intercity, dovrebbero operare con maggiore regolarità, nonostante ...