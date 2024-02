Tremendo scontro tra un' auto e uno scooter | muore la farmacista Roberta Filippetti di Potenza Picena

Potenza Picena - scontro tra un'auto e uno scooter , morta una donna di 44 anni che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. L'incidente è avvenuto in ... (corriereadriatico)

POTENZA PICENA - Scontro tra un'auto e uno scooter, morta una donna di 44 anni che viaggiava in sella al mezzo a due ruote. L'incidente è avvenuto in contrada Castelletta, tra ...Sono due giovani le persone coinvolte nel drammatico incidente mortale ad Aprilia. A perdere la vita una donna di 33 anni, Teresa Raso mentre la seconda persona coinvolta, un 27enne sempre di Aprilia, ...BOLZANO. E' di tre feriti il bilancio del tremendo incidente che è avvento nelle scorse ore sulla strada per Rio Bianco in Valle Aurina. Sulla dinamica esatta sono in corso le verifiche da parte delle ...