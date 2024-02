Travolto da un muro | sono vivo per miracolo Sembrava il finimondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Luca Garuti fa l’agricoltore, un mestiere che gli stava costando molto caro sotto i colpi di un meteo sempre più folle. Ancora di più in quei giorni, in quell’attimo che rischiava di pagare con la vita. "Ero nel fienile con il trattore – racconta – stavo cercando di salvare quello che si trovava all’interno, il tetto si staccava a pezzi sotto la furia del maltempo. All’improvviso è come imploso e mi è arrivato addosso un". Più di 50 punti in testa, una caviglia malconcia, una frattura al perone. Ancora oggi lotta per riuscire a tornare completamente in forma, tra le carte per la dichiarazione di malattia. "Ma mi è comunque andata bene – racconta l’agricoltore di Poggio Renatico –, non mi ricordo nemmeno più quanti punti mi hanno dato in testa,mi avessero fatto lo scalpo. Piano piano miripreso, ancora zoppico un ...