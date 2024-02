Trattori | Magi +Eu | ' Salvini-Meloni aumentano Irpef poi si accusano a vicenda'

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “Ricordiamo oggi il dramma degli esuli istriani e delle vittime delle foibe, un’altra tragedia figlia dell’Europa delle patrie, dei nazionalismi e delle ideologie: un’Europa ...Roma, 10 feb (Adnkronos) - "La Lega non starà mai con chi vuole affossare il mondo agricolo. Mentre infatti c’era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione europea disastrosa, responsabile ...Niente palco, ma un comunicato letto dal presentatore del Festival. Quattro agricoltori in rappresentanza sfilano nel centro di Roma ...