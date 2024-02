Trattori | la protesta è contro le politiche Ue | chi sono i veri nemici dell' ambiente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Perché così tantisimossi contemporaneamente da diversi Statil'Europa? C'è una sola risposta: perché con le sue riforme, Farm to Fork in testa, la Commissione ha fatto intendere che gli agricoltori siano, che siano inquinatori e pertanto da trattare come le fabbriche che inquinano. Non solo, con le sue indicazioni alimentari illustrate in pompa magna con Bill Gates, Ursula von der Leyen ha indicato anche la vita del nuovo benessere. E allora uno si domanda: perché Bill Gates? Perché il fondatore di Microsoft è oggi il primo latifondista privato americano, è un imprenditore che sta scommettendo sulle nuove tecnologie da applicare nel campo alimentare. Detto ancor più semplicemente, sta scommettendo sul cibo sintetico, sulla carne coltivata. ...