Trasportatore ucciso a Carmignano | era il leader di una grande comunità Sikh

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Prato, 11 febbraio 2024 – Era ildelladi Novellara, nel Reggiano, il 59enneindiano Harpal Singh,a coltellate venerdì sera nella zona artigianale di Seano, in provincia di Prato. A riportarlo è la Gazzetta di Reggio che spiega come la vittima fosse molto conosciuto tra l'Emilia e la Lombardia (risiedeva Gonzaga, in provincia di Mantova) essendo stato presidente e fondatore del Gurdwara Singh Sabha di Novellara, uno dei più grandi templid'Europa. I due presunti assassini – entrambi originari del Pakistan, di 22 e 30 anni – erano in fuga verso il Portogallo quando sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Prato, supportati dai colleghi di Milano, su un treno diretto a Torino. Con sé avevano banconote macchiate di sangue, ...