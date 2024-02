Trasferta molto difficile per il team biancorosso che dalla sua ha la tranquillità di non avere nulla da perdere Andrea Costa | una missione quasi impossibile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) x In cerca dell’impresa sull’unico parquet di serie B ancora imbattuto. La proverà l’che oggi pomeriggio (palla a due alle 18, arbitri Scarfò e Migliaccio) sarà in scena alla Zoppas Arena di Conegliano per la sfida contro la Rucker San Vendemiano terza in classifica, in una partita che i biancorossi affronteranno senza troppa pressione addosso. "Quella l’avrà San Vendemiano che in casa è una macchina da guerra con dieci vittorie su dieci gare e più di 18 punti di media di scarto rifilato agli avversari – snocciola qualche cifra coach Emanuele Di Paolantonio –. Noi possiamo giocare sull’aspetto mentale non avendoda, cercando di fare la nostra pallacanestro contro la prima difesa del campionato e uno degli attacchi più prolifici. Come impensierirli? Dovremo replicare quanto di buono fatto ...