Trasferimento con preferenza sintetica | quando si applica il vincolo triennale?

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilper il docente trasferito consisolo in due casi. Vediamo quali L'articolo .

Colpo di calciomercato, a sorpresa torna in Italia uno dei calciatori che ha vinto pochi mesi fa lo scudetto con il Napoli . Mancano pochi giorni, ... (spazionapoli)

I giochi sono aperti per il futuro di Mbappè: il suo trasferimento smuoverà una montagna di soldi e i club dovranno accontentare le sue richieste ... (fanpage)

Luis Muriel è pronto a iniziare la sua nuova avventura negli States. L’attaccante colombiano, dopo anni in Italia, sta per trasferirsi al l’Orlando ... (sportface)

Luca Percassi ha parlato a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida tra Genoa e Atalanta. L'amministratore delegato dei bergamaschi si è soffermato a parlare di Luis Muriel, confermando che si sta ...La Fiat cambia continente. Il trasferimento continua con lo smantellamento delle linee di produzione ad alimentazione termica.Le parole di Kalvin Phillips, centrocampista ex City trattato anche dalla Juventus che racconta i motivi del suo 'no' all'arrivo in Italia ...