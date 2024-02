Tramvia | corsa contro il tempo | Lavori completati entro fine marzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’obiettivo è "iniziare a far girare il tram, da aprile" dalla Fortezza fino a piazza San Marco. Per questo, Palazzo Vecchio ha chiesto alle ditte che si stanno occupando dei cantieri della Variante cstorico di accelerare i tempi, anche se lungo via La Pira e via Lamarmora, anche a causa dei sottoservizi da cambiare completamente, istanno subendo dei ritardi. Ma ora i fari sono puntati su piazza della Libertà (una delle sette fermate) dove, all’ingresso del Parterre, si sta ultimando la sottostazione interrata nella quale verranno inseriti i collegamenti elettronici per far “camminare“ i convogli. Non appena questa opera sarà terminata, si procederà con una copertura divisa in due: una parte verrà pavimentata e munita di panchine, mentre a destra e sinistra nasceranno due piccole aree verdi. "I cantieri, come prevede il contratto, ...