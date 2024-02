Tragico schianto | Teresa muore così | a soli 32 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si piange l’ennesima vittima della strada:Raso, 32, originaria della zona di La Gogna, è rimasta tragicamente coinvolta in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 13. La giovane era alla guida della sua Ford Fiesta e procedeva lungo via del Genio Civile in direzione di Campo di Carne quando, superato il noto “curvone”, luogo di pregressi incidenti mortali, ha avuto un violento impatto con una Yaris condotta da un 27enne di Aprilia. L’impatto ha spinto la Fiesta nel fosso adiacente la strada, mentre la Yaris si è fermata al centro della carreggiata. Residenti e automobilisti presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. I vigili del fuoco di Aprilia sono stati i primi a intervenire, seguiti dai sanitari del 118 e da un’auto medica. Nonostante gli sforzi, è stato solo possibile constatare il decesso della 32enne. Il ...