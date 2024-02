Traffico Roma del 11-02-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Luceverdeme trovati l’ascolto incidente sulla tangenziale è stata chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione dell’Olimpico ilviene deviato obbligatoriamente via Tiburtina Ci sono code tra Scalo San Lorenzo in via Tiburtina con inevitabili ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 dove si sta in coda da via Fiorentini incidente anche in via del Foro Italico Concorde via della Moschea è corso Francia verso l’olimpico attenzione poi alla carreggiata ridotta in prossimità della galleria Giovanni XXIII in direzione della Trionfale guidate con prudenzaintenso sulla Salaria con rallentamenti tra l’aeroporto dell’Urbe la tangenziale in quest’ultima direzione si rallenta sulla diramazioneSud In ingresso sul raccordo possibili disagi domani per chi si sposta in treno ...