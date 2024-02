Traffico Roma del 11-02-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto incidente sulla tangenziale Ci sono code dalla A24 a Tiburtina verso la Salaria ripercussioni anche sul tratto Urbano della A24 in azione del centro in via del Foro Italico riduzione di carreggiata in prossimità della galleria Giovanni XXIII in direzione di via Trionfale guidare con prudenza incidente segnalato sulla via Flaminia in prossimità di via Pianello tra Prima porta e Malborghetto sempre per incidente prudenza in via Baldo degli Ubaldi altezza via Giacinto de Vecchi pieralice interna trasporto tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla lineaCassino eFrascati i treni hanno accumulato ritardi fino a 60 minuti infine possibili disagi domani per chi si sposta in treno per uno sciopero di 8 ore del personale Trenitalia tra le 9 e le 17 possibili variazioni e cancellazioni ...