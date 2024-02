Traffico Roma del 11-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Luceverdemetro Mattia l’ascolto poco ilsulla rete stradale cittadina Piove su gran parte della capitale segnalati allagamenti della sede stradale un invito Dunque a procedere con prudenza mi ricordo che fino alle 17:30 è chiuso alcorso Trieste tra via Chiana e la via Nomentana In entrambe le direzioni per lavori alle alberature in tema trasporto ferroviario per un guasto alla linea in prossimità di Ciampino i treni sulle lineeCassino e fl4 viaggiano con ritardi fino a 60 minuti in direzione di Cassino e di Frascati Albano Laziale e Velletri tornata invece regolare la colazione in direzione della capitale possibili disagi domani per chi si sposta in treno per uno sciopero di 8 ore possibili variazioni e cancellazioni dei treni regionali tra le 9 e le 17 non sono invece previste modifiche ...