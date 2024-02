Traffico Roma del 11-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) Luceverdementre Pati all’ascolto per incidente code sull’Aurelia all’altezza del Grande Raccordo Anulare verso il centro interventi alle alberature in Corso Trieste fino alle 17:30 oggi vietato iltra via Nomentana e via Chiana nelle due direzioni è stata invece riaperta alvia Aurelia Antica tra Largo Don Luigi Guanella e largo perassi terminati i lavori di potatura in via Federico Ozanam Monteverde la strada è stata riaperta mi anticipo che è stato indetto per domani lunedì 12 febbraio uno sciopero di 8 ore nel trasporto ferroviario possibili variazioni e cancellazioni dei treni regionali tra le 9 e le 17 non sono invece previste modifiche per i treni a lunga percorrenza per i dettagli di queste di altre notizie potete sempre consultare il sito.luceverde.it da Manuel Rita per il momento è ...