Traffico Roma del 11-02-2024 ore 13 | 30

(Di domenica 11 febbraio 2024) LuceverdeBentrovati di nuovo dalla redazione anulla da segnalare sui principali percorsi cittadini autostradali Le Porte diin via Massa di San Giuliano per il carnevale di Castelverde è possibile e difficoltà di circolazione in via pedicciano fino alle 23 di questa sera Inoltre chiuse in zona Monteverde via Ozanam è Piazza San Giovanni di Dio per lavori di potatura e lavori fino alle 17:30 sempre per lavori di potatura soccorso Trieste possibile i disagi in zona chiusa anche per una mostra mercato largo Somalia per tutta la giornata odierna per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito verde.it bene dal male Barbara dormire tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità