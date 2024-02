Traffico Roma del 11-02-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione anulla da segnalare di particolare sui principali percorsi della viabilità autostradale e cittadina ea San Pietro dopo la canonizzazione della Beata Maria Antonietta di San Giuseppe la recita della preghiera dell’angelus e la benedizione Apostolica sono possibili difficoltà di circolazione per l’afflusso dei fedeli chiusure ale deviazioni per minibus in via di Massa di San Giuliano per il carnevale di Castelverde sono possibili difficoltà di circolazione a via pedicciano fino alle 23 di questa sera Inoltre chiuse lo ricordiamo in zona Monteverde via Ozanam e Piazza di San Giovanni di Dio per lavori di potatura anche quei disagi nella zona per i dettagli di questo di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Maria Barbera ...