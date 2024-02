Traffico Roma del 11-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati all’ascolto riaperta alla tangenziale est a seguito di un incidente precedente in corrispondenza di Largo Passamonti in direzione San Giovanni anulla da segnalare quanto riguarda la rete viaria cittadina dalle 930 San Pietro la celebrazione della Santa Messa in occasione della canonizzazione della Beata Maria Antonia di San Giuseppe e alle 12 la recita della preghiera dell’angelo e la benedizione Apostolica e dei possibili difficoltà di circolazione per il notevole afflusso chiusure ale deviazioni per quanto riguarda le linee bus per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...