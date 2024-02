Traffico Roma del 11-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 11 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione e rallentamenti sulla tangenziale est e a causa di un incidente in corrispondenza di Largo Passamonti andando in direzione San Giovanni dalla tarda mattinata attesa di venti dai quadranti occidentali con locali raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste massima prudenza della guida anulla da segnalare sui principali percorsi cittadini dalle 9:30 a San Pietro la celebrazione Santa Messa in occasione della canonizzazione della Beata Maria Antonia di San Giuseppe è alle 12 la recita della preghiera dell’angelo se la benedizione Apostolica possibili difficoltà di circolazione per notevole afflusso dei fedeli chiusure ale deviazioni per quanto riguarda i trasporti per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it ...