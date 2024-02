Tra i detenuti in cura Pochi bagni | umidità e stanze anguste | Soluzione estrema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) e Teresa Scarcella VOLTERRA (Pisa) Dario faceva il dj, adesso per passare il tempo dietro le sbarre, in attesa di scontare la misura di sicurezza, disegna continuamente una grande sala con archi e colonne, come fosse un carcere antico, sempre lo stesso soggetto di cui è tappezzata la stanza. "Almeno mi tengo impegnato".metri quadrati, tre letti da ospedale, un vecchio armadietto arancione, nessun bagno vicino e i segni maledetti dell’che hanno scrostato ovunque i muri, trasformando quello che dovrebbe essere un luogo diin un alloggio del tutto precario. E temporaneo da nove interminabili anni. Niente a che vedere con un ospedale moderno. E pensare che qui dentro sila mente osdi assassini, piromani e violentatori. Condannati arsi perché seppur ...