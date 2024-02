Tra febbraio e marzo torna la neve? Giuliacci anticipa | Ondata di freddo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il weekend ha portato con sè il maltempo. In molte regioni della penisola italiana, infatti, la pioggia ha rovinato i piani a chi pensava di trascorrere una domenica all'aperto. E così tutti si chiedono se effettivamente dovremmo attenderci un ritorno dell'inverno vero. Dopo settimane di giornate soleggiate e clima mite, sembra infatti che ci sia all'orizzonte un cambio di passo. A rispondere a questi interrogativi è stato il colonnello Mario. In un video pubblicato su meteo.it, il fisico dell'atmosfera ha esordito così: "Parliamo ancora d'inverno perché siamo ancora in inverno, ma entro la fine diarriverà una nevicata anche in pianura? Non lo escludo". Il meteorologo ci ha tenuto a chiarire che tale affermazione non è legata a statistiche o tendenze: "Non perché così potrebbe dire la statistica ma ...