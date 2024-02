Tour of Antalya 2024 | arriva la fuga | vince De Vries Classifica generale a Davide Piganzoli

(Di domenica 11 febbraio 2024)riesce a resistere e va a prendersi il successo nelof. Dopo la prima vittoria di ieri in una singola tappaanche il primo successo della carriera inper il giovane corridore del Team Polti Kometa. Il giovane azzurro è riuscito a gestire il margine guadagnato ieri nell’arrivo in salita, anche grazie al supporto della propria squadra, nella frazione conclusiva che ha visto giocarsi il successo tra gli attaccanti della prima ora. Are è stato il neerlandese Hartthijs de(TDT – Unibet Cycling Team) davanti al belga Fabio Van den Bossche (Alpecin – Deceuninck) e all’azzurro Alessandro Fancellu (Q36.5 Pro Cycling Team). Plotone a 21” regolato da Szymon Sajnok (Q36.5 Pro ...

Si susseguono le corse nel calendario intensissimo in questa prima parte di stagione del ciclismo su strada al maschile. In Turchia da domani in ... (oasport)

Il Tour of Antalya 2024 si è aperto con la vittoria in volata del belga Timothy Dupont . Il 36enne del Team Tarteletto-Isorex si è imposto dopo una ... (oasport)

seconda tappa e seconda volata in Turchia al Tour of Antalya 2024 . Nella frazione partita da Demre e giunta dopo 140,5 chilometri mossi solamente ... (oasport)

Gioisce l’Italia in Turchia. Terza Tappa della quinta edizione del Tour of Antalya che sorride alla grande ai colori azzurri: in vetta a Tahtali ... (oasport)

Un attacco di 6 corridori da lontanissimo arriva in fondo, Piganzoli fa sua anche la classifica scalatori e Lonardi tiene quella a punti ...Il giovane ciclista Davide Piganzoli vince la terza tappa del Tour di Antalya in Turchia, superando i suoi avversari e indossando la maglia di leader.Alessandro Pinarello conquista il secondo posto nella tappa regina del Tour of Antalya, un finale impegnativo con una salita di 7km in Pavè e pendenze fino al 15%, dove il veneto della VF Group ...