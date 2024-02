Tour di antalya Il talento Piganzoli stacca tutti in Turchia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Primo successo da professionista per il promettente Davide. Il valtellinese di Morbegno classe 2002 e portacolori della Polti Kometa, si è infatti aggiudicato la terza tappa deldi) con arrivo in salita ai 719 metri di Tahtali. Dopo averto i suoi avversari,si è imposto per distacco anticipando di 14 secondi Alessandro Pinarello (VF Group Bardiani Csf Faizanè). 18 secondi, invece, l’entità del distacco rifilato al trentino Edoardo Zambanini della Bahrain Victorious. Oggi, conin maglia di leader della classifica generale, passerella finale con la quarta e ultima frazione, partenza e arrivo adsulla distanza di 183 chilometri. Dan.Vig.

