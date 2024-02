Torneo di Viareggio 2024 | calendario | programma | orari e diretta tv

(Di domenica 11 febbraio 2024) Il, il, glie le informazioni sutv e streaming deldi. Ritorna l’appuntamento con lo storicodedicato alle formazioni giovanili: fischio d’inizio lunedì 12 febbraio con otto partite dei gironi, che si dipaneranno fino a sabato 17 febbraio, poi gli ottavi martedì 20 febbraio, i quarti di giovedì 22 febbraio e le semifinali di sabato 24 febbraio, fino ad arrivare alla finalissima di lunedì 26 febbraio. L’atto conclusivo sarà trasmesso su Rai Sport + HD, con streaming su Rai Play, le altre partite non saranno visibili ine verranno raccontate in versione testuale su Sportface. Gironi LUNEDÌ 12 FEBBRAIOSASSUOLO-GALATASARAY Torre del Lago (LU) / ...

