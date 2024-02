Tornare a splendere Dal centro storico fino alla Valdinievole Finanziati 19 progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una riprogettazione del bellissimo chiostro romanico di uno dei luoghi più identitari di Pistoia, il complesso di San Giovanni Fuorcivitas, affinché possa in un futuro ospitare attività culturali, museali e pastorali; insieme anche il recupero dell’ex cinema Verdi, tristemente chiuso ormai dal 2009, anche quello luogo simbolo di una città che visse un tempo di vivaci impulsi. E poi la riqualificazione del seminario vescovile di Pescia, operazione per la quale è concesso un pari contributo, il più alto tra le assegnazioni: 70mila euro. In testa agli esiti del bando "amo" resi noti nelle ultime ore ci sono proprio questi due interventi che rappresentano però ovviamente solo una concessione parziale, dal momento che la fondazione Caript, titolare del bando stesso, sul piatto ha messo contributi per 708.335 euro, tali da consentire il finanziamento di diciannove ...