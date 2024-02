Torino | caso Di Vella Il racconto delle studentesse | «Ho iniziato a prendere psicofarmaci per le molestie»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Continua a gonfiarsi ildell’Università di, dove Giancarlo Di, professore all’università died ex direttore della scuola di medicina legale, è finito agli arresti domiciliari per violenza sessuale. Il quadro si arricchisce oggi del, pubblicato dal Corriere della Sera, di alcuneche hanno rivelato gli stratagemmi adottati per sfuggire alle. Agli sguardi lascivi, alle mani che si allungavano a cingere i fianchi o indugiavano su quelle «parti del corpo lasciate scoperte dal camice». Atteggiamenti dai quali era difficile sottrarsi, come ha spiegato un’ex allieva: «Temevo mi rovinasse la carriera, era il mio professore». «Ho cominciato aper superare quel ...

Tania è un’ operaia . Ha lavorato per 28 anni come carrellista alla Lear di Grugliasco, nel torinese. Qui si producevano i sedili per le auto del ... (ilfattoquotidiano)

Per i friulani si tratta di una sfida molto delicata in cui dovranno cercare di portare a casa punti utili per la lotta salvezza ...che ha deciso di non presentarsi a Torino a causa di alcune ...Un pareggio che non serve a nessuno quello tra Sassuolo e Torino. Al Mapei succede tutto nei primi cinque minuti. Al 5' è Pinamonti a portare.TORINO – Meteo Piemonte: nuvoloso o molto nuvoloso al primo mattino con parziali schiarite sulle zone di media e bassa valle alpine occidentali e nordoccidentali e sulla fascia pedemontana adiacente; ...